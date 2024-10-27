المدية: حجز أكثر من قنطار دجاج غير صالح ببني سليمان

تمكنت مصالح أمن دائرة بني سليمان بالمدية من حجز كمية معتبرة من اللحوم البيضاء المقدر وزنها بـ: 140 كلغ مجهولة المصدر.

العملية جاءت على إثر توقيف سائق شاحنة صغيرة ذات مبرد على مستوى الطريق الوطني رقم 18 وسط مدينة بني سليمان. بعد عملية المراقبة تبين أن سائق المركبة لا يحوز على شهادة صحية للمنتوجات الحيوانية والفاتورة الخاصة بالكمية المحمولة، كانت موجهة للإستهلاك البشري.

وبالتنسيق مع لجنة حفظ الصحة، تم عرض السلعة على الطبيب البيطري. الذي أكد عدم صلاحيتها للإستهلاك البشري. مما إستدعى حجزها وإتلافها عن طريق الردم.

ليتم إنجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيه عن جنحة عدم إحترام إلزامية سلامة المنتوج وعدم الفوترة.