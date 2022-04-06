المدية..حجز أكثر من 4 قناطير من اللحوم البيضاء الفاسدة في شلالة العذاورة

حجزت مصالح أمن دائرة شلالة العذاورة بالمدية، بالتنسيق مع مصالح التجارة والمصالح الفلاحية اكثر من 4 قناطير و1 1 كغ من اللحوم البيضاء الفاسدة كانت موجهة للاستهلاك.

وبعد عرض السلعة المحجوزة على المصالح البيطرية المختصة تبين فسادها وعدم صلاحيتها للإستهلاك.

ليتم بعدها مباشرة القيام بإتلافها وردمها بمعية السلطات المحلية رفقة المصالح الفلاحية والتجارة المختصة اقليميا.

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تسبب حادث إنحراف سيارة سياحية في الطريق الولائي رقم 89 بولاية المدية في وفاة شخص حرقا.

وحسب بيان للحماية المدنية، فقد تدخلت وحدة القطاع بن شكاو صبيحة اليوم الثلاثاء على الساعة 07 سا و 22د تبعا لتدخل حريق سيارة سياحية سيرغاز. وكان على متنها شخص محروق كليا متوفي في عين المكان بالمكان المسمى عين الحجر الطريق الولائي رقم 89 بلدية اولاد ابراهيم ودائرة العمارية.

وأشار البيان، إلى أن الضحية من جنس ذكر يبلغ من العمر 37 سنة محروقا كليا. كما أن السيارة تابعة لمؤسسة تصفية الدم مقرها عين الذهب ولاية المدية.

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وفاة ستيني في انقلاب جرار بالمدية

لقي ستيني حتفه، في حادث انحراف وانقلاب جرار بولاية المدية.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، فقد تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة وامري، في حدود الساعة 09 سا 35 دقيقة لأجل هذا الحادث.

وتمثل الحادث، في انحراق وانقلاب جرار بالمكان المسمى عين اسماعيل بلدية وامري. مخلفا وفاة شخص في عين المكان يبلغ من العمر 60 سنة. وانقلب الجرار، أثناء عملية الحرث.

كما تم تحويل جثة الضحية، من طرف مصالح الحماية المدنية، إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى المدية.

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