المدية : حجز  أكثر من 7 قناطير لحوم فاسدة

استغلالا لمعلومات واردة الى الفرقة الاقليمية للدرك الوطني بالمدية حول قيام احد تجار لحوم حمراء بمدينة المدية بمعاملات تجارية مشبوهة. كما يقوم المعني بنقل لحوم حمراء من غرفة تبريد أنشأها بمنزله الواقع بحي سطارة لمحل تجاري لبيع اللحوم بحي بزيوش.

وتم حجز 640 كغ من لحوم “الخروف” التي كانت موجهة الى محل تجاري خروف و100 كغ لحم بقر لمعاينتها

كما تم حجز كمية 7.8 كغ لحوم خروف داخل المحل التجاري لا تحمل ختم طبي. وبعد فحص الكمية المحجوزة تبين بانها غير صالحة للاستهلاك ليتم اتلافها.

في حين يتابع المشتبه فيهما بجريمة عدم امتلاك شهادة الاعتماد الصحي الخاصة بغرف التبريد التي يوضع فيها منتوج ذو مصدر حيواني. واستغلال منشأة مصنفة دون رخصة، ومخالفة الاحكام المعلقة بشروط حفظ وتبريد وتجميد مواد ذات مصدر حيواني بحجرات التبريد.

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وتمكنت مصالح الدرك الوطني بدائرة تيغنيف في معسكر من العثور على مذبح غير الشرعي موجهة للاستهلاك البشري. العملية مكنت من توقيف شخص رفقة إبنه حيث كانا يقومان بتسيير المذبح.

وحسب مصادرالنهار اونلاين تم العثور بإسطبله على راسين لفرسين ،امعاء احصنة ،حصان مذبوح لم يتم سلخه بعد ،2 بغلين مهيأن للذبح لايزالان على قيد الحياة. بالإضافة إلى امعاء احصنة ،حصان مذبوح لم يتم سلخه بعد ،2 بغلين مهيأن للذبح لايزالان على قيد الحياة.

كما تم ضبط على لحم الفريقين اللذان تم ذبحهما موجهة للاستهلاك البشري بوزن 880 كلغ. وكذا سكاكين كما تم العثور على لحم مفروم داخل الثلاجة موضوع في أكياس بلاستيكة بوزن 40 كلغ موجه موجه هو الاخر للاستهلاك .

وأكد محمد عبد الحفيظ هني، وزير الفلاحة والتنمية الريفية على إجبارية القيام بعملية اعتماد الماشية المستوردة وكذا تأمينها. وأيضا المراقبة الصارمة من طرف المصالح البيطرية التي ستسهر على احترام دفتر الشروط. كما شدد الوزير على ضرورة تتبع مسار الماشية والمعايير المتعلقة بمجال تربية الحيوانات من حيث قدرات الإنتاج.