المدية..حجز قرابة 3 قناطير من لحم الديك الرومي

حجز وأتلف أعوان الرقابة بمديرية التجارة وترقية الصادرات لولاية المدية رفقة أعوان البيطرة، الخميس الفارط، كمية من لحوم الديك الرومي مجهولة الهوية بمذبح غير شرعي.

وجاءت عملية الحجز والاتلاف حسب بيان اعلامي، على إثر دورية مراقبة وتفتيش في المحلات ببلدية القلب الكبير.

حيث تبين أن صاحب المذبح لا يحوز على وثيقة السجل التجاري، إلى جانب عدم وجود الشهادة الطبية.

وقدرت كمية الديك الرومي بـ 251 كغ، حيث تم حجز وإتلاف هذه الكمية بالمفرغة العمومية ببلدية القلب الكبير، مع استدعاء المعني لاتخاذ الإجراءات القانونية.

طالع أيضا:المدية.. وفاة شخص حرقا بعد انحراف سيارة