المدية..حجز قرابة 3 قناطير من لحم الديك الرومي
حجز وأتلف أعوان الرقابة بمديرية التجارة وترقية الصادرات لولاية المدية رفقة أعوان البيطرة، الخميس الفارط، كمية من لحوم الديك الرومي مجهولة الهوية بمذبح غير شرعي.
وجاءت عملية الحجز والاتلاف حسب بيان اعلامي، على إثر دورية مراقبة وتفتيش في المحلات ببلدية القلب الكبير.
حيث تبين أن صاحب المذبح لا يحوز على وثيقة السجل التجاري، إلى جانب عدم وجود الشهادة الطبية.
وقدرت كمية الديك الرومي بـ 251 كغ، حيث تم حجز وإتلاف هذه الكمية بالمفرغة العمومية ببلدية القلب الكبير، مع استدعاء المعني لاتخاذ الإجراءات القانونية.
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تسبب حادث إنحراف سيارة سياحية في الطريق الولائي رقم 89 بولاية المدية في وفاة شخص حرقا.
وحسب بيان للحماية المدنية، فقد تدخلت وحدة القطاع بن شكاو صبيحة اليوم الثلاثاء على الساعة 07 سا و 22د تبعا لتدخل حريق سيارة سياحية سيرغاز. وكان على متنها شخص محروق كليا متوفي في عين المكان بالمكان المسمى عين الحجر الطريق الولائي رقم 89 بلدية اولاد ابراهيم ودائرة العمارية.
وأشار البيان، إلى أن الضحية من جنس ذكر يبلغ من العمر 37 سنة محروقا كليا. كما أن السيارة تابعة لمؤسسة تصفية الدم مقرها عين الذهب ولاية المدية.
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وفاة ستيني في انقلاب جرار بالمدية
لقي ستيني حتفه، في حادث انحراف وانقلاب جرار بولاية المدية.
وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، فقد تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة وامري، في حدود الساعة 09 سا 35 دقيقة لأجل هذا الحادث.
وتمثل الحادث، في انحراق وانقلاب جرار بالمكان المسمى عين اسماعيل بلدية وامري. مخلفا وفاة شخص في عين المكان يبلغ من العمر 60 سنة. وانقلب الجرار، أثناء عملية الحرث.
كما تم تحويل جثة الضحية، من طرف مصالح الحماية المدنية، إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى المدية.
توقيف 3 أشخاص واسترجاع قطع من السكك الحديدية المسروقة
تمكن عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بوزرة في المدية، من توقيف 3 أشخاص بتهمة سرقة وتخريب منشأة مصنفة.
وجا هذا بعد ورود معلومات مفادها وجود شخصين على متن شاحنة متوقفة بمحطة البنزين ببلدية وزرة مشكوك فيهما بسرقة أجزاء من السكة الحديدية.
ليتم على إثر ذلك وبعد تنشيط عنصر الاستعلام وإستغلالا للمعلومة حجز 109 قطعة حديدية خاصة بالسكة الحديدية. طول القطعة 1.90 متر وعرضها 30 سم مخبأة بالصندوق الخلفي للشاحنة.
كما تم توقيف واقتياد المعنيان إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق.
وحسب التصريحات الأولية للمشكوك فيهما، تبين بأنهما يقومان بشراء القطع الحديدية الخاصة بالسكك الحديدية. هذا وقد أسفر التحقيق إلى توقيف مشتبه فيه ثالث والذي إعترف ببيع المحجوزات لهما. وبعد إستكمال التحقيق تم تقديم الموقوفين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة المدية.