المدية: حجز قنطار ونصف من كبد الخروف غير صالحة للاستهلاك

أخبار الجزائر
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المدية: حجز قنطار ونصف من كبد الخروف غير صالحة للاستهلاك
بقلم نسرين محفوف

تمكنت مصالح امن دائرة الشهبونية بالمدية، من حجز كمية من كبد الخروف مقدرة بحوالي قنطار ونصف غير صالحة موجهة للاستهلاك.

وتمت العملية بعد توقيف سيارة سياحية على متنها شخصين امرأة ورجل بالحاجز الامني وسط مدينة الشهبونية.

وبعد تفتيش المركبة، تم العثور على كمية من الكبد مشكوك في صلاحيتها، حيث تبين بعد عرضها على بيطري انها غير صالحة للاستهلاك.

وبعد التحقيق مع الشخص صاحب المركبة اقر أنه تم شرائها وجمعها من مختلف المناطق المجاورة لبلدية الشهبونية.

وهذا دون مراعاة شروط النظافة والصحة، لإعادة بيعها لاصحاب المطاعم  في مختلف الولايات .


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