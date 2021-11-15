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المدية: حجز قنطار ونصف من لحوم وأحشاء البقر الفاسدة

بقلم نادية بن طاهر
المدية: حجز قنطار ونصف من لحوم وأحشاء البقر الفاسدة
لحوم الأبقار الفاسدة
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تمكنت شرطة العمران وحماية البيئة بالمدية، صبيحة اليوم الإثنين، من حجز كمية من أحشاء وأطراف لحوم البقر غير صالحة للإستهلاك.

وجاءت هذه العملية، على إثر مراقبة بالسوق اليومي وسط مدينة المدية.

أين تم حجز كمية من احشاء و اطراف لحوم البقر غير صالحة للاستهلاك البشري.

كما قدرت كمية المحجوزات بقنطار ونصف “150 كليوغرام”، من لحوم وأحشاء البقر الفاسدة.

وكانت المحجوزات، موجهة الاستهلاك البشري على مستوى محلات بيع اللحوم بذات السوق.

كما كانت اللحوم، محملة على متن شاحنة تجارية ذات مبرد، قادمة من ولاية مجاورة.

وفي التفاصيل، تم توقيف مركبة من طرف عناصر الشرطة، للقيام بعملية المراقبة.

لتبين لهم من الوهلة الأولى أن البضاعة المحملة فاسدة من خلال الرائحة الكريهة التي كانت تنبعث من داخلها.

مما تطلب دعوة لجنة حفظ الصحة لبلدية المدية تحت اشراف طبيب بيطري.

وأكد هذا الاخير عدم صلاحية اللحوم، للاستهلاك البشري، مما اقتضى حجزها و اتلافها عن طريق الردم.

كما تم انجاز ملف قضائي ضد المعني بالتنسيق مع السلطات القضائية المختصة

هذا وتأتي هذه العملية، في اطار المراقبة الأمنية للحد والقضاء على الممارسات التجارية غير الشرعية.

وتمس هذه التصرفات غير المسؤولة، مباشرة، بالصحة العمومية للمواطنين، وهو ما يتطلب محاربتها.

لحوم البقر الفاسدة

لحوم البقر الفاسدة

لحوم البقر الفاسدة

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