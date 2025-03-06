المدية: حجز كمية معتبرة من الدجاج وأحشاء الغنم مجهولة المصدر

تمكنت شرطة بني سليمان بالمدية في عدة عمليات، من حجز كمية معتبرة من اللحوم البيضاء وأحشاء الغنم، المقدر وزنها بـ 385.24 كلغ مجهولة المصدر. كانت موجهة للاستهلاك البشري.

العملية جاءت بعد عمليات المراقبة الروتينية وتأمين الأسواق الأسبوعية، حيث تبين أن عملية نقل المنتوج لم تستوفي الشروط والمعايير الصحية. كما أن الشهادة الصحية غير مطابقة للمنتوج المضبوط وهذا بالتنسيق مع مصالح مديرية التجارة لولاية المدية. تم عرض السلعة على الطبيب البيطري، الذي أكد عدم صلاحيتها للاستهلاك البشري. مما استدعى حجزها و إتلافها عن طريق الردم.

ليتم إنجاز ملفات قضائية ضد المشتبه فيهم.

/div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور