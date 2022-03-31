المدية: حجز وإتلاف اكثر من 13 قنطار من مواد الغذائية الحساسة بقصر البخاري

قام أعوان المفتيشة الإقليمية للتجارة وترقية الصادرات بدائرة قصر البخاري بولاية المدية. بحجز وإتلاف كمية معتبرة من المواد الغذائية الحساسة المختلفة.

ووفق ذات المصالح فقد تم حجز 13.3169 قنطار ، منها الكاشير، الياغورت، لبن، وأجبان متنوعة. تم نقلها بدون إلزامية احترام شروط حفظ المواد الغذائية، في درجة حرارة مرتفعة بما يخالف النصوص القانونية. عملية الحجز جاءت على إثر مراقبة مشتركة في حاجز أمني تابع لمصالح الدرك الوطني بدائرة قصر البخاري.

حيث تم إتلاف الكمية المحجوزة، في مركز الردم التابع لبلدية قصر البخاري. مع استدعاء المعني بالأمر إلى مقر المفتشية لأخذ الإجراءات القانونية.

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أكدت الجمعية الوطنية للتجار والمستثمرين والحرفيين ancia، أن مخزون المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك يكفي لضمان التموين وتلبية الطلب.

وحذرت الجمعية، عبر بيان لها، من إشاعات الندرة في بعض المواد، مثل السميد والزيت.

موضحة أن تلك الاشاعات يبثها المضاربون لزيادة الطلب كما حدث السنة الماضية مع مادة السميد ثم مع مادة الزيت.

وحسب المعطيات المتوفرة على مستوى الدواوين الحكومية “للحليب والحبوب والخضر والفواكه”. وكذا على مستوى المصانع وشبكات التخزين وأسواق الجملة، فالتموين يبقى مستقرا خلال شهر رمضان المبارك.

وأكدت الجمعية، أن الأسواق لن تعرف ندرة في المواد الغذائية خلال الشهر الكريم، خاصة الأساسية.

كما تدعو الجمعية جميع المواطنين والمواطنات إلى التسوق العادي وتجنب تخزين السلع في البيوت. محافظة على استقرار التموين وعدم فتح المجال أمام المضاربة.

كما تدعو الجمعية ممثليها عبر الولايات إلى التحسيس بترشيد الاستهلاك. وتنبيه تجار المواد الغذائية العامة وأصحاب المساحات التجارية بتسقيف الكميات المطلوبة من الزبائن في مواد الحليب والزيت والسميد عند المبالغة في الطلب.

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