المدية: حجز 12 ألف قرص مهلوس وتوقيف 06 أشخاص

تمكنت الوحدات العملياتية بأمن ولاية المدية ممثلة في الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بالمدية من تفكيك شبكة إجرامية منظمة تتكون من 6 أشخاص، مختصة في المتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

وتتراوح أعمار الموقوفين ما بين 25 و 29 سنة، مسبوقين قضائيا ، ينحدرون من مدينة المدية. وجاءت العملية بناءا على معلومات وصلت إلى الضبطية القضائية مفادها تواجد أشخاص يقومون بإدخال كمية معتبرة من المؤثرات العقلية. مستغلين ورشة لصناعة الأحذية لترويجها ليتم وضع خطة أمنية محكمة بالتنسيق الدائم والمستمر مع النيابة المختصة إقليميا.

وبعد تكثيف الأبحاث والتحريات والتتبع لأفراد الشبكة الإجرامية، التي أسفرت على توقيف المشتبه فيهم ، و حجز 12 ألف كبسولة من المؤثرات العقلية و سيارتين سياحيتين ودراجة نارية. و10 أسلحة بيضاء محظورة 07 هواتف نقال مبلغ مالي يقدر بـ 630000.00 دج ) دينار جزائري تعد من عائدات الترويج.

حيث تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة القضائية المختصة، عن قضايا الحيازة والنقل والتموين والتخزين. من أجل البيع والتوزيع للمؤثرات العقلية بصفة غير مشروعة في إطار جماعة إجرامية منظمة. مع حيازة أسلحة بيضاء من الصنف السادس بدون مبرر شرعي.