المدية.. حجز 127 كلغ لحوم فاسدة موجهة لاطعام التلاميذ السانكيام

حجزت وأتلفت فرقة مختلطة “تجارة وبيطرة ” لولاية المدية أمس الأربعاء كمية من اللحوم الحمراء الفاسدة مقدرة بـ127 كلغ منها 128 كلغ،

استعمل جزء كبير منه في تحضير وجبات غذائية موجهة للتلاميذ الممتحنين في شهاده نهاية التعليم الابتدائي بإحدى مراكز الإطعام المخصصة لطهي هذه الوجبات باقليم دائرة قصر البخاري،

كما تم اتلاف أيضا الوجبات الغذائية المحضرة من هذه اللحوم.

بتعميق مصالح الرقابة التابعين لقمع الغش بمفتشية التجارة بدائرة قصر البخاري بالتنسيق مع البيطرة،

التحقيق لدى تاجر ممون لهذه المراكز بهذه اللحوم تم حجز واتلاف 99 كلغ من هذه اللحوم،

للعلم بأن هذا التاجر كان يمون 24 مركز اطعام بهذه الدائرة،

كما أن هذه العملية الوقائية سمحت من وضع حد للخطر الذي كان على وشك أن يمس بسلامة وصحة الممتحنين،

وسيتم اتخاذ الإجراءات العقابية الصارمة ضد هذا التاجر المخالف.