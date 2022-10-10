المدية: حجز 205 قنطار من الفرينة والسميد غير صالحة للإستهلاك

تمكنت مصالح أمن ولاية المدية بالتنسيق مع مصالح التجارة من حجز كميات معتبرة من مادتي السميد والفرينة. مخزنة بطريقة غير مطابقة لشروط النظافة و النظافة الصحية.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فإنه وعلى إثر عمليات الرقابة تمكنت الفرقة الإقتصادية و المالية بأمن ولاية المدية بالتنسيق مع مصالح التجارة. نهاية الأسبوع الماضي، من حجز كميات معتبرة من مادتي الفرينة و السميد الموضبة. داخل احدى مستودعات التخزين. دون مراعاة شروط النظافة و التخزين، منتهية الصلاحية موجهة للإستهلاك البشري، و منعدمة الفوترة.

العملية أسفرت عن حجز ما يقارب 173 قنطار من مادتي الفرينة و السميد منعدمة الفوترة. بالإضافة كذلك الى 32 قنطار من نفس المادة منتهية الصالحية و غير صالحة للاستهلاك. ليتم إنجاز ملف قضائي ضد المخالف عن قضية انعدام الفوترة ، و مخالفة الزامية شروط النظافة والنظافة الصحية .