المدية..حريق بالسكن الوظيفي لرئيس دائرة بني سليمان يخلف 3 وفيات

لقي 3 أشخاص مصرعهم، امسية اليوم، اثر اندلاع حريق على مستوى مقر دائرة بني سليمان بالبسكن الوظيفي لرئيس دائرة بني سليمان.

وخلف الحريق ثلاث ضحايا ويتعلق الامر بوالدة رئيس الدائرة وابنيه.فيما تم انقاذ جريحين، ويتعلق الامر بزوجته وطفلته المتواجدين حاليا بمستشفى بني سليمان.

هذا وتدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة بني سليمان، في حدود الساعة 21سا25د مدعمة بالوحدات العملياتية للحماية المدنية بكل من السواقي والعزيزية وتابلاط من أجل إخماد حريق سكن وظيفي يتكون من طابق أرضي، طابقين R+2 تابع لدائرة بني سليمان.

وأسفر الحريق عن وفاة 3 اشخاص متوفون في عين المكان طفلين يبلغان من العمر (6 و10 سنوات). وامرأة تبلغ من العمر ( 70 سنة ).

ليتم تحويلهم إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى بني سليمان،كما تم إنقاذ شخصين مختنقين من جنس أنثى تبلغان من العمر (15 شهر و32سنة ).

ليتم إنقاذهم من طرف مصالح الحماية المدنية، حيث أسعفوا ونقلوا على جناح السرعة لذات المستشفى.