المدية: حريق مصنع خاص بصناعة الألمنيوم بالقصر البخاري

تمكنت مصالح الحماية المدنية التابعة لقصر البخاري بولاية المدية من إخماذ حريق مصنع خاص بصناعة الألمنيوم. وحسب ذات المصالح الحادث وقع مساء اليوم في حدود الساعة 20 و25 د وذلك بالمكان المسمى مخرج الجنوبي القصر البخاري.

العملية تم تسخير لها كل من الوحدات العملياتية للحماية المدنية بالقصر البخاري بالإضافة إلى مركز متقدم عجلانة مع مجبر.وكذا البرواقية وبوغزول، فيما لاتزال العملية الإخماذ جارية.