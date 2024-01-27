المدية.. حريق مهول يلتهم 16 عدادا كهربائيا بعمارة

شب صبيحة اليوم السبت، حريق مهول على مستوى عدادات كهربائية متجمعة بالطابق الاول لعمارة بحي 100 مسكن عمارة 05 بلدية و دائرة بني سليمان ولاية المدية.

وأفادت مصالح الحماية المدية، أنها تدخلت على الساعة 06سا00د، لأجل إخماد حريق عدادات كهربائية. متجمعة بالطابق الاول لعمارة بحي 100 مسكن عمارة 05 بلدية و دائرة بني سليمان.

واشار المصدر نفسه، أن الحريق خلف احتراق 16 عدادا كهربائيا فيما تم إخماد الحريق. ومنع انتشاره وحماية باقي العمارة بدون تسجيل أية خسائر بشرية تذكر.

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