المدية: حل المجلس الشعبي البلدي لبلدية ثلاث دوائر

إتخذ والي المدية، قرار يتضمن سلطة حلول والي الولاية محل رئيس المجلس البلدي لبلدية ثلاثة دوائر.

بالإضافة الى تكليف الأمين العام البلدية عقبة محمد لتسيير شؤونها.

وإلغاء جميع قرارات الديمومة الخاصة برئيس المجلس ونواب الرئيس ورؤساء اللجان والمندوب الخاص بالملحقة الإدارية .

وذلك حرصا منه على ديمومة الخدمة العمومية الموجهة للمواطنين وديمومة المرفق العام وللتكفل الأحسن بانشغالات المواطنين وسكان بلدية ثلاثة دوائر.

خصوصا بعد حالة الإنسداد التي شهدها المجلس الشعبي البلدي لبلدية ثلاثة دوائر ما أدى إلى تعطل التنمية المحلية على مستوى البلدية.

وهو ما انعكس سلبا على المعيشة اليومية لمواطني البلدية.

أين تمثلت في عدم المصادقة على الميزانية الأولية، عدم تسوية الإعتمادات المالية وعدم فتح إعتمادات مالية مخصصة للعملية التضامنية لشهر رمضان 2021 .

وعدم المصادقة على القوائم الإسمية للمستفيدين من العملية التضامنية لشهر رمضان 2021.

بالإضافة الى عدم المصادقة على الاعتمادات المخصصة لصيانة المدارس الإبتدانية، وتعطيل المشاريع وعدم المصادقة على المشاريع التنموية الخاصة بمناطق الظل.