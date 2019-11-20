المدية.. خزينة الولاية تتدعم بأزيد من 100 مليار سنتيم

استفادت، ولاية المدية من غلاف مالي قدره أكثر من 100 مليار سنتيم، أين سيتم تخصيصه لأشغال التهيئة الأساسية.

وحسبما أفادت به وزارة السكن والعمران، فإنّه تم تخصيص غلاف مالي مقدر بـ1.10 مليار دينار جزائري لولاية المدية.

وكشفت ذات الوزارة أنّ المبلغ الممنوح سيخصص لأشغال التهيئة الأولية، والثانوية، وكذا بعض الأشغال التي تكتسي طابع الأولوية.

بالاضافة ا،ه سيوجه إلى 500 حصة بصيغة الترقوي المدعم و300 حصة للسكن الريفي.

وتجدر الإشارة إلى أنّ وزير السكن والعمران، يقوم بزيارة عمل وتفقد إلى الولاية، حيث عاين عدة مشاريع عن كثب تخص قطاعه.