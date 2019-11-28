المدية : سحب الرخص وغياب التهيئة يدفع بسائقي سيارات الأجرة الى احتجاج بالبرواڨية

أقدم اليوم عشرات الناقين من أصحاب سيارات الأجرة الصغيرة من نوع كبسولة على الاحتجاج والتوقف عن العمل داخل محطة النقل بحي أول نوفمبر بالبرواڨية في المدية.

وهذا بعد قيام مديرية النقل بسحب رخصهم دون سابق انذار مع العلم ان هؤلاء تجمعهم عقود بها لم تنتهي مدتها بعد.

ناهيك عن اكتظاظ الخطوط لدائرة البرواقية وغياب التهيئة والإنارة بالمحطة وحسب المحتجين فإن هذا القرار يأتي تعسفيا في حقهم.

خاصة وانها مصدر رزقهم الوحيد ، مديرية النقل لولاية المدية ورئيسة دائرة البرواقية رفضوا الرد على دوافع هذا الاحتجاج .