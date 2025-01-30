المدية.. شرطة عين بوسيف تضع حدا لعصابة سرقة الأنابيب النحاسية من العمارات

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة عين بوسيف بالمدية من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية مختصة في سرقة الأنابيب النحاسية الخاصة بغاز المدينة من داخل العمارات بأحد أحياء المدينة.

تعود وقائع القضية لاستقبال مكالمة هاتفية عبر الرقم 1548 من طرف مواطن يبلّغ من خلالها عن وجود شخص يقوم بعملية سرقة. بإحدى عمارات عدل، وسط مدينة عين بوسيف.

على الفور، تم التنقل إلى عين المكان وتطويقه. حيث تم توقيف المشتبه فيه في حالة تلبس وهو يقوم بعملية تقطيع الأنابيب النحاسية الخاصة بشبكة الغاز بالعمارة. مع ضبط وحجز كمية من الأنابيب النحاسية.

وبعد التحقيق معه، تبين أن له شريكان في عملية السرقة تم توقيفهم لاحقا. وأنجز ملف قضائي ضد المشتبه فيهم وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا. عن قضية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجنحة السرقة، جنحة السرقة من داخل مساكن بتوافر ظروف التسلق والتعدد والكسر.