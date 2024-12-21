قناة النهار المدية : صناعة الأحذية..منتوج محلي ينافس المنتوج المستورد بقلم قناة النهار نشر في 21 ديسمبر 2024 - 10:38 شارك غرِّد أرسل 118 0 المدية : صناعة الأحذية..منتوج محلي ينافس المنتوج المستورد إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/pu0Fg اقرأ أيضا حملات تحسيسية لتخفيض سعر كوب القهوة..استجابة واسعة من المقاهي قناة النهار 18 ديسمبر الكاتب العمومي .. مهنة تأبى الزوال رغم التطور التكنولوجي قناة النهار 20 ديسمبر والي أم البواقي يقبّل رأس شيخ.."ماعندناش لي يبوسو اليدين" قناة النهار 18 ديسمبر رئيس الجمهورية يستقبل "ميخائيل بوغدانوف" قناة النهار 19 ديسمبر سوق أهراس : تفاصيل العثور على رضيعة حديثة الولادة ! قناة النهار 08 ديسمبر والي أم البواقي يقبّل رأس شيخ.."ماعندناش لي يبوسو اليدين" قناة النهار 18 ديسمبر هذه هي أفضل المشاريع الإنتاجية المربحة عند الجزائريين قناة النهار 21 ديسمبر علي بن شيخ : عمري ماكان عندي مشكل مع محي الدين.."هذا ماحدث بيننا" قناة النهار 10 ديسمبر نقل : سيناريو الرشق بالحجارة على القطارات يتواصل .. إلى متى قناة النهار 08 ديسمبر طالع هابط : النوي يقصف السلطات المحلية بأم البواقي بسبب المستشفى اللغز بعين كرشة قناة النهار 05 ديسمبر