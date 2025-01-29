المدية.. ضباب كثيف بالطريق السيار شمال-جنوب

حذّرت مصالح الدرك الوطني، اليوم الأربعاء، من انتشار ضباب كثيف على مستوى الطريق السيّار شمال-جنوب في شطره الرابط بين بلديتي البرواقية والمدية.

وأكّدت ذات المصالح على ضرورة توخي الحيطة والحذر على مستوى الطريق السيّار شمال-جنوب في شطره الرابط بين بلديتي البرواقية. و المدية بالضبط على مستوى بلديتي بن شكاو ووزرة، بسبب وجود ضباب كثيف.

كما نصحت مستعملي الطريق بتخفيض السرعة مع استعمال أضواء الضباب.

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