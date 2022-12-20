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قناة النهار

المدية.. طلبة الميكانيك يرفعون التحدي للمساهمة في تطوير صناعة السيارات

بقلم قناة النهار
المدية.. طلبة الميكانيك يرفعون التحدي للمساهمة في تطوير صناعة السيارات
الجزائر
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رابط دائم : https://nhar.tv/Qu3Rt
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