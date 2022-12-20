قناة النهار المدية.. طلبة الميكانيك يرفعون التحدي للمساهمة في تطوير صناعة السيارات بقلم قناة النهار نشر في 20 ديسمبر 2022 - 21:35 الجزائر شارك غرِّد أرسل 32 0 رابط دائم : https://nhar.tv/Qu3Rt اقرأ أيضا حسين آشيو: المنتخب المغربي لم يترك مساحات للبرتغاليين وغلق عليهم اللعب قناة النهار 10 ديسمبر سائقو سيارات الأجرة.. نشاط محفوف بالمخاطر يهدد حياتهم قناة النهار 10 ديسمبر "رئيس الجمهورية :" ممنوع إستيراد حاجة تتّخدم في الجزائر..بشرط إحترام ذوق المواطن قناة النهار 14 ديسمبر حسين آشيو: التكنولوجيا الجديدة ساعدت المدربين كثيرا في الجانب التكتيكي قناة النهار 02 ديسمبر عين تموشنت : إستفحال ظاهرة سرقة الحديد والنحاس بشوارع ومرافق بلديات الولاية قناة النهار 15 ديسمبر النهار ترندينغ: أبطال العالم يحظون بإستقبال أسطوري في الأرجنتين وبنزيما يعلن إعتزاله الدولي قناة النهار 20 ديسمبر مناجم.. 3 سنوات من عهدة الرئيس تبون.. الجزائر تحيي ثرواتها المنسية قناة النهار 12 ديسمبر باتنة.. للحد من الغش في المعدن الأصفر.. تجارة الذهب يطالبون بإستغلال تقنيات حديثة قناة النهار 18 ديسمبر توقيف شخصين اعتديا على مواطن وسلبا منه 265 مليون بالمدية قناة النهار 05 ديسمبر درك باتنة يفك خيوط جـ.ـريمة راح ضحيتها شاب ثلاثيني قناة النهار 14 ديسمبر