المدية: عامين حبس نافذ لـ 4 أشخاص إعتدوا على أستاذ وحارس ثانوية

أصدرت محكمة المدية حكما بالسجن لأربعة أشخاص قاموا بالإعتداء على على أستاذ وحارس ثانوية بذات الولاية.

وقائع القضية تعود ليوم أمس حيث تم إبلاغ مصالح أمن المدية عن إعتداء مجهولين على أستاذ وحارس مؤسسة تربوية.

اين باشرت مصالح الأمن عملية بحث أسفرت عن توقيف المشبوهين الأربعة بعد تحديد مواصفاتهم .

وبعد التحقيق وشكاوى رفعها الأستاذ والحارس تأسست فيها مديرية التربية لولاية المدية كطرف مدني تبين أن الموقوفين مسبوقين قضائيا.

المتورطين قاموا بإنتهاك حرمة مؤسسة تربوية والاعتداء على استاذ وحارس ثانوية باسلحة بيضاء.

ليتم تقديمهم إلى محكمة المدية حيث صدر في حقهم اليوم حكما بالحبس لمدة عامين عن قضية الاعتداء على موظفين بالعنف.