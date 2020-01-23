المدية: عشريني يعتدي على زوج عمته بالبرواڨية

أخبار الجزائر
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المدية: عشريني يعتدي على زوج عمته بالبرواڨية
بقلم معمر لعروسي

أقدم شاب عشريني على ذبح رجل ستيني أمام مسجد الفتح المعروف بالمسجد العتيق وسط مدينة البرواڨية بالمدية.

وحسب مصادر النهار اونلاين فقد تسبب الجاني للضحية في إصابات بليغة على مستوى العنق بسكين حاد.

هذا وقد قام الجاني بترصد الضحية أثناء خروجه من المسجد بعد أداءه لصلاة العصر.

وحسب ذات المصادر  فإن الجاني بقي في مكان الجريمة وهو في حالة ذهول في انتظار مصالح الأمن التي تمكنت من توقيفه واقتياده إلى مركز الأمن.

الضحية تم نقله على جناح السرعة إلى المؤسسة الاستشفائية  يوسف بن خدة في حالة حرجة ويخضع لحد كتابة هذه الأسطر لعملية جراحية دقيقة.

وكشفت المعلومات الاولية أن الضحية يشتغل كلوندستان وهو زوج عمة الجاني ويقطنان في نفس المنزل.

وتعود أسباب الحادثة لخلاف عائلي بينهما، في حين فتحت مصالح أمن البرواقية تحقيقا لكشف ملابسات الحادث.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=761627

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