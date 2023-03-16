المدية: غلق الطريق السيار “شمال- جنوب” غدا وتحويل حركة المرور

سيتم غلق الطريق السيار “شمال- جنوب” بالمدية غدا الجمعة بداية من الساعة الواحدة، لإجراء تمرين حول وقوع حادث مرور داخل نفق الحمدانية.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، سيتم غدا الجمعة ابتداءا من الساعة الواحدة، إجراء تمرين حول كيفية التدخل أثناء إنسداد نفق الحمدانية بالطريق السيار “شمال جنوب ” بسبب وقوع حادث مرور. وعليه سيتم غلق الطريق السيار “شمال جنوب”. في شطره الرابط بين محول حوس مسعودي ومحول سيدي المداني (البليدة) لمدة نصف ساعة.

يتم تنفيذ التمرين بالتنسيق مابين وحدات المجموعة الاقليمية للدرك الوطني بالمدية، ووحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالبليدة. مديريتي الحماية المدينة لولايتي المدية والبليدة. مديريتي الصحة لولايتي المدية والبليدة، مديريتي الأشغال العمومية لولايتي المدية والبليدة. بالإضافة كذلك إلى الجزائرية للطرق السيارةADA، شركة نفطال.

كما سيتم تحويل حركة المرور أمام مستعملي الطريق عبر الطريق الوطني رقم 01 من محول حوش مسعودي. إلى غاية محول سيدي المداني (البليدة) مرورا بالحمدانية