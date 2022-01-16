المدية: غلق الطريق السيار شمال جنوب مؤقتا

أعلنت مديرية الأشغال العمومية لولاية المدية، عن تحويل مؤقت لحركة المرور من المدية في اتجاه البليدة إلى الطريق الوطني رقم 1.

وأعلمت المديرية، مستعملي الطريق السيار شمال جنوب في شطره الرابط بين المدية والحمدانية. أنه بسبب الاشغال سيتم تحويل مؤقت لحركة المرور من المدية في اتجاه البليدة إلى الطريق الوطني رقم 1.

وسيتم هذا التحويل، خلال الفترة الممتدة من 17 جانفي 2022، وإلى غاية 29 من ذات الشهر.

وطلبت المديرية من مستعملي الطريق الانتباه واحترام إشارات المرور الموضوعة في بداية حركة المرور.

ومن جهتها، أعلنت مصالح الدرك الوطني، أنه سيتم غلق الطريق السيار شمال جنوب مؤقتا في شطره الرابط بين ولايتي المدية والبليدة.

مضيفة أنه سيتم تحويل حركة المرور في هذا الطريق إلى الطريق الوطني رقم 01 بين المدية والحمدانية.

ويأتي غلق هذا الطريق لمدة 10 أيام ابتداء من تاريخ 2022/01/15 إلى غاية 2022/01/25 وذلك بسبب الأشغال.

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