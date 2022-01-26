المدية: غلق الطريق السيّار “شمال-جنوب” إتجاه البليدة

قامت مديرية الأشغال العمومية لولاية المدية بغلق الطريق السيار “شمال_جنوب” إتجاه البليدة بولاية المدية.

وحسبما أعلنت عنه قيادة الدرك الوطني، عبر صفحتها على الفايسبوك، فقد تم غلق المحول بالطريق السيار “شمال _ جنوب” إتجاه البليدة. وذلك على مستوى جسر المحوّل الجنوبي لولاية المدية، بالمكان المسمى دورة الشيخ بن عيسى بالمدية، بسبب وجود أشغال لمدة 48 ساعة.

وأضافت ذات المصالح، أنه تم تحويل حركة المرور إلى الطريق الوطني رقم 01. من محوّل المدية اتجاه محول حوش مسعودي بلدية تمزقيدة.