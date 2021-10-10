المدية: غلق الطريق الوطني رقم 01 والطريق السيار شمال جنوب مؤقتا

أعلنت مديرية الأشغال العمومية لولاية المدية، عن التحويل المؤقت لحركة السير عبر الطريق الوطني رقم 01 والطريق السيار شمال جنوب.

ويأتي ذلك، بسبب تتمة الاشغال المتبقية من مشروع الطريق السيار شمال- جنوب بين شفة والبرواقية.

وعليه، تُعلم المديرية، مستعملي الطريق الوطني رقم 01 بين المحول الشمالي لمدينة المدية وحوش المسعودي و كذا الطريق السيار شمال- جنوب و نظرا للانطلاق في اشغال تهيئة هذا المحول الواقع بالنقطة الكيلومترية 21+400(الدورة الزرقة)، بغلق جميع المحاور المدخلة والمخرجة من والى الطريق السيار على مستوى هذه النقطة.

وأشار البيان، إلى أنه سيتم تحويل وتوجيه حركة المرور الخارجة من مدينة المدية الى البليدة والجزائر العاصمة الى المحول الجنوبي للمدينة (دورة الشيخ بن عيسي)، و تكون حركة الوزن الثقيل عبر الطريق السيار من وإلى غاية محول حوش المسعودي، أما حركة مرور الساكنة عبر الطريق الوطني رقم 01 فتكون على مستوى الطريق الولائي رقم 08 (الكوالة) الى الغزاغزة و هذا ابتداء من يوم غد الإثنين.

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