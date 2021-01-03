المدية: غلق للطراقات بسبب الثلوج.. وتسجيل 3 حوادث مرور ليلة أمس

سجلت وحدات الحماية المدنية لولاية المدية خلال الـ24 ساعة الفارطة عدة حوادث مرور وغلق للطرقات بسبب التساقط الكثيف للثلوج.

وحسب بيان لذات المصالح، فقد سجلت خلال فترة المناوبة أمس غلق العديد من الطرقات وتشكل الجليد.

وأضاف البيان، أنه تم تسجيل تساقط للثلوج على فترات مع تسجيل تساقط للجليد.

وعرفت طرق مدينة المدية، بن شكاو، ماسكوني، الفرنان، أولاد عنتر، دراڨ، أولاد إبراهيم، عشيبة.

وأشار البيان، إلى أنه بالنسبة لحالة الطريق السيار “شمال جنوب” الرابط بين دائرتي البرواقية والمدية صعبة المسلك بسبب الثلوج والجليد.

بالإضافة إلى الطريق الوطني رقم 60 الرابط بين بلدية سبت عزيز وبلدية حالة الطريق صعبة المسلك بسبب الثلوج.

كما تدخلت الحماية المدنية لإنقاذ 04 عائلات محصورة بمركباتها عبر بعض المسالك وبالتحديد بمنطقة تيبحرين.

وتدخلت أيضا لإبعاد سيارة محصورة نتيجة الإنزلاقات وتراكم الثلوج بالطريق الإجتنابي الرابط بين بلدية ذراع السمار وبني عطلي.

وقد سجلت مصالح الحماية المدنية حادث مرور وقع على مستوى طريق الوطني رقم 01 بلدية ودائرة المدية، تسبب في إصابة شخص.

كما تم تسجيل حادث مرور آخر بشراطة على مستوى الطريق الوطني رقم 01 تمثل في انحراف شاحنتين.

وسجّل حادث مرور آخر على مستوى الغزاغزة بلدية المدية بالطريق الوطني رقم 01 تمثل في انحراف سيارة نفعية خلف إصابة شخصين يبلغان من العمر (27 سنة و34 سنة ) لديهما إصابات مختلفة .