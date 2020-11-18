المدية: فتح المركب الرياضي إمام الياس لصب أجور المتقاعدين

شرعت مراكز بريد الجزائر بالمدية في توسيع خدماتها، عبر فتح مركز بريدي لصب أجور المتقاعدين والعمال بالقاعة المتعددة الرياضات العليا.

يأتي هذا في إطار التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا كوفيد19.

وتطبيقا لتوجيهات والي الولاية، خلال اجتماعه الاخير باللجنة الولائية المكلفة بتنسيق النشاط القطاعي للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

سيما فيما تعلق بنشاط مراكز البريد التي تشهد اقبالا كبيرا، خلال آجال تقاضي المتقاعدين لمعاشاتهم.

وتم فتح المركب الرياضي إمام الياس لصب معاشات المتقاعدين، الى جانب استغلال هياكل الحماية المدنية على غرار الوحدة الثانوية بقصر البخاري.

ولقيت المبادرة استحسان مرتادي مراكز البريد، الذين ثمنوا المساعي الرامية للتأمين الصحي للمواطنين والحفاظ على الصحة العمومية.