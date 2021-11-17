المدية..قتيلان وجريحان اثر إنحراف سيارة سياحية بعين بوسيف
بقلم معمر لعروسي
لقي شخصان مصرعهما واصيب اثنان اخران، اليوم الأربعاء، اثر حادث مرور بالمكان المسمى النحار بالطريق الوطني رقم 60 أ ببلدية ودائرة عين بوسيف.
هذا وتدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنيةب عين بوسيف على الساعة 16:58 من مساء اليوم إثر حادث مرور خطير .
أين تمثل في انحراف سيارة سياحية، حيث خلف الحادث قتيلين من جنس ذكر تتراوح اعمارهم بين 41 سنة و سنتين في عين المكان.
كما أصيب شخصان اخران بجروح وإصابات متعددة، ليتم اسعافهم ونقلهم الى مستشفى عين بوسيف.
فيما تم تحويل جثث المتوفين إلى مصلحة حفظ الجثث بذات المستشفى.
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