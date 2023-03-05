المدية.. قتيلان وجريحان في اصطدام بين سيارة وشاحنة DFSK

لقي شخصين حتفما، فيما أصيب اثنين آخرين، اليوم الأحد، في حادث مرور خطير بدائرة قصر البخاري ولاية المدية.

وحسب بيان مصالح الحماية المدنية، فإن الحادث وقع في حدود الساعة 16 سا00 د أمام محطة خدمات طهار بلدية ودائرة قصر البخاري.

وأوضح المصدر نفسه، أن هذا الحادث الخطير تمثل في اصطدام سيارة سياحية بشاحنة DFSK، مما أسفر عن وفاة شخصين “جنس ذكر” يبلغان من العمر (35. 20 سنة ) في عين المكان.

كما تسبب الحادث في إصابة شخصين آخرين “جنس ذكر” يبلغان من العمر (35.30 سنة) لهم كسور على مستوى الأرجل وإصابات متفاوتة الخطورة، اسعفوا و نقلوا لمستشفى قصر البخاري لتلقي العلاج اللازم.