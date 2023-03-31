المدية: قتيلان وجريح إثر اصطدام بين سيارتين في تابلاط

تسبب حادث مرور ظهر اليوم الجمعة في وفاة شخصين وإصابة آخر بجروح ببلدية تابلاط ولاية المدية.

وحسب بيان لمصالح الحماية المدنية، فقد تدخلت وحدة تابلاط بالمدية اليوم الجمعة على الساعة 14سا 35د التدخل من أجل إصطدام بين سيارتين سياحيتين. بالمكان المسمى بوار طريق وطني رقم 08. حيث خلّف الحادث ثلاث ضحايا “الضحية الأولى جنس ذكر 51 سنة متوفي في عين المكان. الضحية الثانية جنس أنثى حوالي 57 سنة في حالة خطيرة توفت لاحقا بالمستشفى. أما الضحية الثالثة جنس ذكر 25سنة لديه إصابة في الرجل اليمنى.