المدية.. قتيلان وجريح في حريق سيارة داخل محل تجاري بتابلاط
بقلم م .فيصل
توفي شخصان وأصيب آخر في حريق محل تجاري ببلدية ودائرة تابلاط ولاية المدية.
وحسب بيلن الحماية المدنية تدخلت على الساعة 19:03، من أجل إخماد حريق سيارة داخل محل تجاري بالطابق الأرضي بالمكان فرقة بروس.
الحريق أسفر عن وفاة شخصين يبلغان من العمر 34 سنة و41 سنة . وإصابة آخر بضيق في التنفس تم إسعافه ونقله إلى المستشفى المحلي. فيما تم تحويل الوفيات إلى مصلحة حفظ الجثث لذات المؤسسة
العملية تم تسخير لها شاحنتي إطفاء، سيارتي إسعاف.
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