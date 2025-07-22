المدية.. قتيلان وجريح في حريق سيارة داخل محل تجاري بتابلاط

توفي شخصان وأصيب آخر في حريق محل تجاري ببلدية ودائرة تابلاط ولاية المدية.

وحسب بيلن الحماية المدنية تدخلت على الساعة 19:03، من أجل إخماد حريق سيارة داخل محل تجاري بالطابق الأرضي بالمكان فرقة بروس.

الحريق أسفر عن وفاة شخصين يبلغان من العمر 34 سنة و41 سنة . وإصابة آخر بضيق في التنفس تم إسعافه ونقله إلى المستشفى المحلي. فيما تم تحويل الوفيات إلى مصلحة حفظ الجثث لذات المؤسسة

العملية تم تسخير لها شاحنتي إطفاء، سيارتي إسعاف.