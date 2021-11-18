المدية..قتيلان و3 جرحى في حادث مرور خطير بعين بوسيف

لقي شخصان مصرعها، فيما اصيب 3 اخرين، مساء اليوم، اثر حادث مرور وقع وسط مدينة بلدية أولاد معرف دائرة عين بوسيف.

هذا وسجلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بدائرة عين بوسيف تدخلها حوالي الساعة التاسعة مساءا إثر هذا الحادث.

والذي تمثل في إصطدام سيارتين، اين خلف وفاة شخصين في عين المكان.

ويبلغ الضحية الأولى 41 سنة من جنس ذكر، في حين الضحية الثانية امرأة تبلغ من العمر 45 سنة.

كما خلف الحادث إصابة 3 أشخاص آخرين تتراوح أعمارهم مابين( سنتين و34 سنة ) لديهم إصابات مختلفة ومتفاوتة الخطورة وفي حالة صدمة.

ليتم إسعافهم ونقلهم من طرف مصالح الحماية المدنية إلى مستشفى عين بوسيف.

فيما تم تحويل جثث المتوفين إلى مصلحة حفظ الجثث بذات المستشفى، ويعد هذا الحادث المميت الثاني في ظرف يومين وبنفس الدائرة .