المدية.. قتيلان و4 جرحى في حادث مرور

لقي شخصان حتفهما، اليوم الأحد، فيما أصيب أربعة (04) أشخاص آخرين، في حادث مرور وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 160 مخرج بلدية شنقيل بولاية المدية.

وحسب ما أفادت به مصالح الحماية المدنية، فإن الحادث وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 160 مخرج بلدية شنيقل. بدائرة شلالة العداورة، وتمثل في اصطدام بين شاحنة و حافلة من نوع كواستر.

مشيرة أن الحادث أسفر عن وفاة شخصين من جنس ذكر 80 سنة و84 سنة وإصابة 04 آخرين. تم اسعافهم و اجلاؤهم الى المستشفى ،اما المتوفان نقلا الى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.