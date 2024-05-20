المدية.. قتيل وجريحان في انحراف وانقلاب سيارة

لقي شخص حتفه، فيما اصيب اثنان آخران بجروح متفاوتة الخطورة، في حادث مرور بولاية المدية.

وحسب بيان مصالح الحماية المدنية، فإن الحادث وقع على مستوى الطريق السيار شمال-جنوب ببلدية بوغزول، دائرة الشهبونية.

كما تمثل الحادث في إنحراف و إنقلاب سيارة، مما أسفر عن

وفاة شخص و إصابة إثنين آخرين من جنس ذكر يبلغا من عمر 27سنة لهما جروح مختلفة تم إسعافهما ونقلهما الى المستشفى المحلي، أما ضحية المتوفية تبلغ من العمر 57سنة من جنس أنثى تم تحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث.