المدية: قتيل و26 جريح في اصطدام بين حافلة و4 سيارات

تسبب حادث مرور وقع صبيحة اليوم الأحد في وفاة شخص وإصابة 26 آخرين بجروح متفاوتة بالطريق السيار الرابط بين ولايتي المدية والبليدة.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فإن الحادث وقع بالمكان المسمى حوش المسعودي بالطريق السيار شمال جنوب. كما أسفر الحادث عن وفاة شخص وإصابة 26 آخرين بجروح متفاوتة تتراوح أعمارهم مابين 16 و83 سنة.

كما أن المصابين نقلوا من طرف مصالح الحماية المدنية إلأى مستشفى محمد بوضياف. كما قام الوالي بزيارة الجرحى والوقوف على ظروف التكفل بهم.