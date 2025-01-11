المدية.. قتيل و3 جرحى في اصطدام بين شاحنتين صغيرتين 

توفي شخص وأصيب 3 أخرين بجروح اليوم في حادث مرور وقع على مستوى الطريق الولائي رقم 02، ببلدية ودائرة الشهبونية ولاية المدية.

وافاد بيان للحماية المدنية تدخلت وحداتها على الساعة 19سا و50 دقيقة، من أجل حادث اصطدام بين شاحنتين صغيرتين نفعيتين بالمكان المسمى طريق النعايم.

الحادث خلف وفاة شخص يبلغ من العمر 20 سنة تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث. وإصابة 3 أخرين تتراوح ٱعمارهم بين 20 سنة و31 سنة بجروح مختلفة تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي.