المدية .. قتيل و3 جرحى في انحراف سيارة وانقلابها في منحدر بعين بوسيف

بقلم م. فيصل
لقي شخص حتفه فيما أصيب اليوم 3 أخرين في حادث بالطريق الوطني رقم 60أ، ، ببلدية ودائرة عين بوسيف، ولاية المدية .

وحسب بيان للحماية المدنية تدخلت على الساعة 15:58 لأجل حادث انحراف سيارة وانقلابها في منحدر، بالمكان المسمى عين الديس.

الحادث خلف عن وفاة امرأة تبلغ من العمر 56 سنة، تم تحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث. وإصابة 3 أشخاص آخرين تتراوح أعمارهم بين 08 و55 سنة، لهم جروح مختلفة، تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي.

