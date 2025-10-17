المدية .. قتيل و3 جرحى في انحراف سيارة وانقلابها في منحدر بعين بوسيف

لقي شخص حتفه فيما أصيب اليوم 3 أخرين في حادث بالطريق الوطني رقم 60أ، ، ببلدية ودائرة عين بوسيف، ولاية المدية .

وحسب بيان للحماية المدنية تدخلت على الساعة 15:58 لأجل حادث انحراف سيارة وانقلابها في منحدر، بالمكان المسمى عين الديس.

الحادث خلف عن وفاة امرأة تبلغ من العمر 56 سنة، تم تحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث. وإصابة 3 أشخاص آخرين تتراوح أعمارهم بين 08 و55 سنة، لهم جروح مختلفة، تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي.