المدية: قتيل و5 جرحى في حادث إصطدام تسلسلي لـ4 سيارات

سجلت مصالح الحماية المدنية بالمدية صبيحة اليوم الاحد حادث مرور خطير على مستوى الطريق الوطني السيار رقم 1 بالنفق الثاني.

ووقع الحادث على الساعة الـ6 سا و45د، تمثل في إصطدام تسلسلي لـ4 سيارات. خلّف وفاة شابة تبلغ من العمر 23 سنة توفيت بعدد نقلها لمستشفى فرانز فانون بالبليدة.

كما أصيب 4 أشخاص بجروح خطيرة ومختلفة تتراوح أعمارهم ما بين 23 و61 سنة من جنس ذكر. تم إسعاف الجرحى ونقلهم على جناح السرعة الى مستشفى فرانز فانون بالبليدة.

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كما تدخلت وحدات الحماية المدنية صبيحة اليوم الأحد، من أجل حادثي مرور خطيرين، خلّفا قتيلا واحدا وجريحين.

وحسب مصالح الحماية المدنية فقد وقع الأول، بالطريق الوطني رقم 101 الرابط بين سيدي بلعباس وعين تموشنت. بإقليم بلدية عين قادة.

وتمثل الحادث في اصطدام شاحنة بسيارة نفعية، خلّف وفاة سائق السيارة فيعده الرابع بعين المكان. كما أصيب مرافقه بجروح مختلفة تم إسعافه ونقله إلى مصلحة الإستعجالات.

كما تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة سيدي علي بوسيدي على الساعة 3:05 صباحا من أجل حادث مرور خطير.

وتمثل في إنحراف وانقلاب سيارة سياحية عند محور الدوران مدخل بلدية سيدي علي بوسيدي.كما تسبب في إصابة شخص واحد بجرو خطيرة نقل على جناح السرعة الى مصلحة الاستعجالات .

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