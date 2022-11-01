المدية.. لأول مرة نشر وثائق تاريخية من أرشيف الإستخبارات الفرنسية

نشر البروفسور غالي العربي مدير مخبر الدراسات التاريخية والمتوسطية عبر العصور من جامعة المدية، ولأول مرة وثائق تاريخية من أرشيف الإستخبارات الفرنسية سنة 1947 و1948.

وتحصل البروفيسور غالي على هذه الوثائق بمجهود خاص من مركز ارشيف ماوراء البحار و أرشيف المصلحة التاريخية للجيش البري الفرنسي التابعة لوزارة الدفاع الفرنسية. كما أن هذه الوثائق تضمنت ملفات حول دعم الجزائريين للقضية الفلسطينة سنوات الأربعينيات من جمع التبرعات ومقاطعة البضائع والمحلات اليهودية. بالإضافة كذلك إلى المبالغ التي رصدت انذاك من الاسواق الشعبية و القرى لمنطقة المدية منها اولاد معرف وسبت عزيز ، المدية ، قصر البخاري وقصر الشلالة.

كما تضمنت أيضا وصلا موسوما باللجنة الجزائرية من أجل فلسطين العربية comité Algérien pour la Palestine arabe. وجاء مضمونها ب”أيها الجزائري، إن مساعدتك سوف تحرر إخوانك العرب في فلسطين من الإمبريالية الصهيونية. وتضمنت وثائق أيضا دور زعماء حركة الاحزاب الوطنية الجزائرية في ايصال التبرعات. عن طريق لجنة الدفاع عن المغرب العربي والتي كان مقرها في مصر سنوات الاربعينيات.