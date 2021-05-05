المدية.. لجنة تقنية لدراسة مشاكل الفيضانات وإيجاد الحلول

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المدية.. لجنة تقنية لدراسة مشاكل الفيضانات وإيجاد الحلول
بقلم أسماء.ع

تشرع اليوم الأربعاء، لجنة تقنية في دراساتها لمشكلة الفيضانات التي تواجهها مدينة بني سليمان في ولاية المدية، وإيجاد الحلول.

وتضم اللجنة التقنية، مختصين لدراسة مشكلة الفيضانات في بني سليمان والتفكير في تحيين الدراسات القديمة لتفادي فيضانات أخرى.

ومن جهته، أعلن وزير الداخلية عن التكفل الفوري بعائلات الضحايا الذين لقوا حتفهم في الفيضانات، والمواطنين الذين تضررت تجارتهم.

وبخصوص أصحاب المركبات التي جرفتها المياه والبالغة 132 سيارة، أوضح الوزير، أن التكفل بها سيتم في إطار التأمين على السيارات.


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