المدية: نفوق 3 آلاف صوص في حريق ببيت بلاستيكي

تدخلت وحدة الحماية المدنية، سيدي محجوب بالمدية منتصف ليلة أمس من أجل إخماد حريق نشب ببيت بلاستيكي.بالمكان المسمى فرقة العبابدة بلدية بوعيشون دائرة سي المحجوب.

وتسبب الحريق في نفوق 3000 صوص، وإتلاف 30 مجاور ماء، وإحتراق 30 قنطار نخالة.في حين تمكنت وحدات الحماية المدنية من إخماد الحريق، وإنقاذ 2000 صوص و15 قارورة غاز.

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