المدية.. نفوق 37 رأس غنم في انهيار إسطبل بالسواقي

تدخلت مصالح الحماية المدنية بولاية المدية، ممثلة في الوحدة الثانوية لدائرة السواقي، مساء اليوم على الساعة 19 سا و20 د، إثر حادث انهيار إسطبل لتربية الأغنام بالمكان المسمى تامدة، ببلدية ودائرة السواقي.

وحسب بيان لخلية الإعلام والاتصال، فإن الإسطبل المنهار تبلغ أبعاده (12×5 أمتار)، وقد أسفر الحادث عن نفوق 37 رأسًا من الغنم، إلى جانب انهيار وتحطم شبه كلي للإسطبل، فيما تم إنقاذ وإخراج 17 رأسًا من الغنم.

وتمت العملية بحضور مصالح الدرك الوطني والمصالح المحلية لبلدية السواقي.