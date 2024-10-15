المدية: هدم المباني الهشة وإعادة تخصيصها لاحتضان مرافق عمومية

انطلقت اليوم الثلاثاء، في ولاية المدية عملية ترحيل 20 عائلة تقطن بسكنات هشة إلى سكنات جديدة. كما تم هدم المباني الهشة لاستغلال العقار محل أرضية الهدم.

وشهدت عملية الترحيل تسخير كافة الإمكانات والوسائل لإنجاحها وسط مشاركة مختلف مؤسسات الدولة.

وينتظر أن تتواصل هذه العمليات تدريجيا في إطار القضاء على السكن الهش عبر كامل تراب الولاية. في إطار برنامج القضاء على السكن الهش(RPHP).

ويكمن الهدف من هذه العمليات تحسين الإطار المعيشي للمواطن بإعادة إسكانه في سكنات لائقة تضمن له العيش الكريم.

بالإضافة إلى ذلك إسترجاع مباني أو أراضي كانت مشغولة من طرف العائلات وإعادة تخصيصها لاحتضان مرافق عمومية.

وكذا القضاء على النقاط السوداء في مجال العمران و إعادة تركيب النسيج العمراني للمدن.