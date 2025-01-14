المدية: هذه تدخلات الحماية المدنية إثر التقلبات الجوية

تدخل الجهاز الأمني للوحدات العملياتية للحماية المدنية بالمدية، على إثر النشرية الخاصة للأحوال الجوية والتي تفيد بتساقط أمطار غزيرة وثلوج.

ونشرت مديرية الحماية المدنية بالولاية، صورا عن تدخلات الحماية المدنية، في فتح الطرقات المغلقة بسبب التساقطات الثلجية، وكذا لتنظيم حركة المرور.

حبث تم التدخل، على مستوى الطريق الوطني رقم 60 الرابط بين ولاية تيسمسيلت. مرورا ببلدية دراق إلى غاية بلديتي بوغار أولاد هلال.

وكذا الطريق الوطني رقم 64 الرابط بين بلدية بعطة وبلدية بوقرة. والطريق السيار شمال-جنوب بالنقطة المسماة ماسكوني بلدية بن شيكاو.

هذا ووضعت الحماية المدنية، أرقامها الهاتفية، للاتصال بهم في حالة الحاجة وهي رقم 1021 ورقم النجدة 14.