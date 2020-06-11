المدية: وضع حد لنشاط شبكة إجرامية مختصة في السطو على المساكن و لواحق السيارات

تمكنت قوات الشرطة بالمدية، من وضع حد لنشاط شبكة اجرامية خطيرة تتكون من 5 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 20 و25 سنة.

الموقوفون مسبوقين قضائيا في عدة قضايا سرقة مختلفة.

وحسب بيان لذات المصلحة الأمنية، اليوم، تعود عملية توقيف أفراد الشبكة الإجرامية، إلى استقبال مصالح الأمن الحضري الرابع لعدة شكاوى تتعلق بسرقات مختلفة.

وطالت الرسقات، مسكن ولواحق سيارات كانت مركونة بحظيرة أحد أحياء مدينة المدية.

لتكثف عناصر الشرطة القضائية للأمن الحضري الرابع عمليات البحث و التحري، التي أسفرت على تحديد هوية أحد المشتبه فيهم.

ليتم توقيف المشتبه فيه، والتحقيق معه في قضايا السرقة محل الشكاوي، باستعمال تقنيات جد متطورة في التحقيق والكشف عن هوية المجرمين، و التي كشفت عن باقي شركائه الذين تم توقيفهم .

ليتم اقتياد الموقوفين، إلى مقر الشرطة لاستكمال التحقيق معهم، والذين أقروا بالأفعال المنسوبة اليهم، ليتبين أنهم متورطون في عدة قضايا سرقة مختلفة طالت ممتلكات المواطنين.

وتم انجاز ملفات قضائية ضدهم، وتقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة المدية بموجب اجراءات المثول الفوري.

ليصدر في حق 3 منهم عقوبة سنتين حبس نافذة، وواحد 3 سنوات حبس نافذ.

فيما تم ايداع المشتبه فيه الخامس الحبس المؤقت، عن قضايا السرقة بتوافر ظرف الليل، والسرقة في الطريق العام، والسرقة من داخل مسكن بتوافر ظرف التعدد.