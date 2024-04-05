المدية: وضع حد لنشاط مروّجي الكيف المعالج

تمكن أفراد فرقة الأمن والتحري للدرك الوطني بمجبر ولاية المدية بحر هذا الأسبوع. من توقيف 5 أشخاص تتراوح أعمارهم مابين 25 و50 سنة. ينشطون ضمن شبكة إجرامية تقوم ببيع وترويج المخدرات في أوساط الشباب.

العملية جاءت إستغلالا لمعلومات تفيد عن تواجد شخص يقوم بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية بمنطقة مجبر. ليتم وضع خطة أسفرت عن توقيف المشتبه فيه مع حجز كمية معتبرة من المخدرات.

وبناء على مواصلة التحقيق من أجل الإيقاع بالمشتبه فيهم ووضع حد نهائي لنشاطهم الإجرامي. تم وضع خطة عمل محكمة مع تفتيش مساكن المشتبه فيهم. وبعد التنسيق مع المصالح القضائية تم توقيف باقي افراد الشبكة.

ليتم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية الذي أحال بدوره القضية إلى قاضي التحقيق. وأمر بإيداعهم الحبس بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل