المدية: وفاة إمرأة وإصابة شاب في حريق منزل أرضي بسغوان

لقي شخص مصرعة وأصيب آخر إثر حريق منزل أرضي بحي كربوبي عبدالقادر بلدية الزوبيرية دائرة سغوان.

الحريق راح ضحيته شابة تبلغ من العمر 19سنة. عثر على جثتها متفحمة في عين المكان وهي فتاة معاقة حركيا وذهنيا). تم تحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث.

فيما أصيب شاب يبلغ من العمر 16سنة بحروق من الدرجة الأولى على مستوى الوجه. تم إسعافه ونقله الى مستشفى البرواقية من طرف مصالح الحماية المدنية. فيما تم إخماد الحريق نهائيا ومنع إنتشاره.