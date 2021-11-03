المدية.. وفاة امرأة وإصابة 5 اخرين بجروح اثر حادث مرور بواد المالح

لقيت إمرأة مصرعها، اليوم الأربعاء، اثر حادث مرور بالمكان المسمى واد المالح طريق الوطني رقم1(الطريق القديم).

هذا وسجلت مصالح الحماية المدنية تدخلها من اجل هذا الحادث على الساعة 18.25 ممثلة في وحدة قطاع بوغزول بالإضافة الى الوحدة الثانوية بقصر البخاري.

الضحية المتوفية إمرأة عمرها 75 سنة، في حين توجد إمرأة حامل فاقدة للوعي تبلع 38 سنة.

بالإضافة الى إمرأة مصابة في الظهر والرجلين تبلغ 34 سنة، أما الضحية الرابعة الذي يبلغ 41 سنة فله جروح خفيفة في الوجه.

كما يوجد مصاب في الظهر يبلغ 32 سنة، وطفل يبلغ 3 سنوات يوجد في حالة صدمة أسعفوا و نقلوا إلى مستشفى قصر البخاري ومستوصف بحة بوغزول.